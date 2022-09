Guida alle migliori app per Smartphone

Cresce l’uso di smartphone da parte dei consumatori di qualsiasi fascia e, di conseguenza, legato a questo fenomeno vi è anche l’incremento del ricorso alle app per telefoni. Ce ne sono ormai per qualsiasi necessità e un po’ in tutti i comparti, in grado di fornire un aiuto concreto in tanti casi.

Le app espandono completamente le capacità e l’utilità di uno smartphone: Social media, economia e business, salute e fitness, shopping in rete e tantissimi altri settori che è possibile oggi avere a portata di mano grazie proprio ad una app. vediamo di seguito una carrellata delle migliori applicazioni procedendo per categorie, senza entrare nel dettaglio dei nomi delle singole app.

App per allenarsi a casa: è stata una tendenza in grande crescita durante i mesi del lock down che poi ha finito con l’attecchire e prendere piede, restando poi in vigore anche a seguito delle riaperture. Tante app di fitness per allenarsi a casa, o comunque in autonomia anche all’aperto; certamente un qualcosa di utile, soprattutto per chi non ha tempo di andare in palestra e di sfarsi quindi seguire da un istruttore. Se trovare la motivazione per allenarsi è spesso complesso, con le app di fitness è possibile ovviare alla problematica. App per investimenti: altra tendenza in forte ascesa da anni e cresciuta ulteriormente durante il Covid. Investire da casa è un’attitudine molto diffusa, il trading online è la base di questo concetto; collegarsi alla rete per sfruttare piattaforme di investimento tramite le quali è possibile avere accesso ai mercati. Oggi tutto questo è possibile farlo non più soltanto tramite pc ma anche con lo smartphone: il tutto proprio grazie alle app per fare trading online, che oggi risultano essere tra le più scaricate. App di streaming: Netflix, Disney+, HBO Max, Hulu, Peacock, Amazon Prime Video ecc… problema con la TV di questi tempi è che ce n’è troppa, distribuita su più piattaforme di streaming. Il rischio è quello di trascorrere più tempo a cercare programmi interessanti che non a guardarli poi realmente. Fortunatamente esistono app specifiche di streaming che semplificano le cose andando a indicare con esattezza dove trovare la TV e la trasmissione che si desidera, attraverso decine di servizi di streaming. In sostanza con una app di streaming è possibile cercare film e serie tv preferite controllando in tempo reale se sono disponibili sulle varie piattaforme legali, come Netflix ad esempio.

Una proposta sempre più articolata per un servizio, quello delle app per smartphone, sempre più diffuso se si considera che circa il 95% della popolazione italiana fa ad oggi uso costante di smartphone e che buona parte di questo utilizzo passa proprio dalle app.