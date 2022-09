Di seguito, le ultime note rilasciate a mezzo stampa del Coordinamento Precarietà e Unità:

COMUNICATO del Coordinamento Precarietà e Unità:

ROMA CAPITALE GIOCA A NASCONDINO CON LE GRADUATORIE DELLE LISTE DI ATTESA DEI BAMBINI PER GLI ASILI NIDO.

Oggi stiamo assistendo ad una situazione di totale violazione del principio di trasparenza da parte del Comune di Roma. Le graduatorie del bando straordinario bandito nel mese di Luglio per il “ripescaggio” dei bambini rimasti fuori dalle liste di attesa per la frequenza presso gli Asili Nido di Roma Capitale sono tenute segrete e nascoste all’interno degli Uffici dei Municipi Capitolini, in quanto gli utenti che saranno stati ripescati potranno essere contattati dagli uffici tramite indirizzo di posta elettronica o con una telefonata. Ricordiamo al Comune di Roma che si tratta di Graduatorie PUBBLICHE e che per trasparenza devono essere visibili a tutti sul sito istituzionale. Con amarezza ancora oggi nel 2022 stiamo assistendo ad una odiosa pratica “tipica” degli anni più bui della storia del nostro Paese.

COMUNICATO del Coordinamento Precarietà e unità:

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA.

In questi giorni di Convocazioni Dipartimentali per l’assegnazione dei Contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze negli Asili Nido e scuole d’infanzia, stiamo assistendo ad una palese violazione di quanto si è stabilito nella Commissione Scuola e Assessorato al Personale affinché si svolgessero verifiche sia sui titoli di accesso, di cultura che sui titoli di servizio (giorni lavorati). Tutto ciò non sta accadendo e stiamo assistendo alla stipulazione di contratti di lavoro illeciti. Chiediamo che siano rispettati i criteri di assegnazione dei contratti come si è stabilito nel rispetto del principio di trasparenza che ancora una volta il Comune di Roma non sta rispettando ed anzi sta violando. Auspichiamo che le dovute verifiche siano effettuate nell’immediatezza.