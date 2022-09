Concorsi asili nido a Roma: info e dettagli

Concorsi asili nido a Roma: in arrivo 1150 posti tra quest’anno e il prossimo: info, dettagli e requisiti trasmessi da Circuito Lavoro.

Distribuzione posti

I posti a disposizione saranno 1150. Tra questi:

200 verranno immessi in organico a settembre

400 verranno immesse in organico nei primi mesi del 2023

Verrà inoltre anche ampliato il personale che si occupa dell’inclusione nelle sezioni dove sono presenti bambini e bambine con disabilità, seguendo lo schema che vi riportiamo sotto:

250 unità per gli asili nido

250 unità tra il personale per l’inclusione

60 unità per le scuole dell’infanzia

Concorsi asili nido a Roma: requisiti richiesti

Oltre ai requisiti generali, tipici di ogni concorso, per partecipare ai concorsi asili nido a Roma occorrerà essere in possesso di una laurea in Educazione professionale, abilitante alla professione sanitaria di Educatore professionale. Sarà inoltre obbligatoria anche l’iscrizione al relativo Albo Professionale.

Le prove

Gli aspiranti candidati dovranno sostenere alcune prove. Nel dettaglio: una prova scritta, una pratica e una orale. Gli aspiranti candidati potranno trovare maggiori informazioni anche sulle materie oggetto di esame una volta che usciranno i vari bandi. Sui bandi, gli interessati potranno anche trovare maggiori informazioni sulle varie commissioni esaminatrici e sui criteri utilizzati per la valutazione dei candidati.