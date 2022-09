Nuove regole per chi risulta positivo al Covid-19. Il Ministero della Salute, con la circolare n.37615 del 31/08/2022, ha modificato la durata dell’isolamento dei casi positivi sia per le persone vaccinate che per quelle non vaccinate.

Isolamento per positività al Covid: cosa cambia

per gli ASINTOMATICI, sono previsti 5 giorni di isolamento, a seguito dei quali si deve avere un tampone negativo;

per i SINTOMATICI, 5 giorni di isolamento di cui ultimi 2 giorni senza sintomi, più il test NEGATIVO.

N.B.: in caso di positività persistente si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno dal primo tampone risultato positivo senza dover effettuare nessun test.

Contatti stretti di un caso positvo

Coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19, dovranno rispettare il regime dell’autosorveglianza, che consiste nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.

Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi che indicano una possibile infezione da Sars-Cov-2, si raccomanda l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione del virus.

Maggiori dettagli su Salute Lazio.

Foto di repertorio