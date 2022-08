Si cercano manovali, muratori e pittori edili a Roma: come inviare il cv

Come viene riportato da Circuito Lavoro, a Roma si cercano manovali, muratori e pittori edili. E’ stata la regione Lazio a rendere ufficiale l’annuncio: per partecipare alla selezioni gli interessati avranno tempo fino al prossimo 2 settembre 2022. Siete interessati a questo annuncio di lavoro a Roma? Leggete allora di seguito, troverete tutte le informazioni utili per potervi candidare.

Requisiti

Per ogni figura professionale verranno richiesti requisiti specifici. Scopriamoli di seguito:

esperienza in altre aziende

sufficienti conoscenze digitali

licenza media inferiore

corsi professionali inerenti al settore

patente B/C

essere automuniti

Come candidarsi

A Roma si cercano manovali, muratori e pittori edili ma come inviare il curriculum e fare dunque ufficialmente domanda? Gli interessati dovranno inviare una mail all’indirizzo preselezionecpisubiaco@regione.lazio.it allegando la seguente documentazione:

curriculum, meglio se in formato europeo, con estensione .doc o .pdf che contenga l’autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo il Dlgs n. 196/2003. Nell’oggetto della mail andrà indicato il riferimento ID del profilo e come nome del file il proprio nome e cognome

format di autocandidatura compilato e sottoscritto

valido documento di riconoscimento

Di seguito vi elenchiamo i modelli di domanda e le rispettive locandine dove potrete trovare il riferimento ID del profilo.