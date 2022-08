Nella giornata di ieri, presso l’area di servizio Frascati Ovest, gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Roma Sud hanno fermato per controllo un autocarro.

Continuano i controlli della Polizia di Stato nell’ambito del trasporto merci e passeggeri

Durante le fasi degli accertamenti documentali e soprattutto durante la verifica dei tempi di guida e della velocità, attraverso la lettura dei dati del cronotachigrafo digitale, notavano alcune anomalie.

Tali anomalie erano dovute alla presenza di un magnete scoperto dai poliziotti sul differenziale del cambio, che aveva la funzione di alterare la trasmissione dei dati del veicolo al cronotachigrafo.

Questo “stratagemma” viene utilizzato proprio per non far memorizzare le eventuali violazioni del conducente, come un eventuale eccesso di velocità o il mancato rispetto dei tempi di guida.

Il conducente dell’autocarro è stato sanzionato con oltre 1700 euro di multa, con il conseguente ritiro della patente di guida, e la successiva sospensione da 15 giorni a 3mesi, nonché con la decurtazione di 10 punti.

Sempre nell’ambito di questi servizi mirati, che proseguiranno anche per il mese di settembre, da parte della Polizia Stradale di Roma, gli agenti controllavano e sanzionavano altri conducenti professionali, per il mancato rispetto dei limiti di velocità o la revisione periodica scaduta.