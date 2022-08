Una delle caratteristiche più interessanti, e allo stesso tempo poco conosciute, della cessione del quinto è la possibilità di rinnovare il prestito per ottenere ulteriore liquidità per i propri progetti. In base alle proprie esigenze, il rinnovo permette anche di abbassare la rata che si paga mensilmente, rendendo l’accesso al credito ancora più sostenibile.

Ecco una guida completa e dettagliata con tutte le informazioni che devi conoscere a riguardo.

Tutto quello che devi sapere sul rinnovo della cessione del quinto nel 2022

Nel corso del tempo le proprie necessità economiche possono variare per i più disparati motivi: spese improvvise, lavori di ristrutturazione programmati, l’acquisto di una nuova automobile o semplicemente il desiderio di mettere da parte una somma per il futuro. Di conseguenza, sapere di poter contare sulla possibilità di rinnovare un prestito esistente in modo facile e veloce può diventare un plus piuttosto interessante al momento della scelta di un finanziamento.

Ma iniziamo dall’inizio… quando si può rinnovare la cessione del quinto? Ci sono due casistiche:

se l’attuale cessione ha una durata superiore ai 60 mesi (5 anni), la cessione potrà essere rinnovata solo dopo il pagamento del 40% del prestito con un’altra cessione di durata variabile, dai 24 ai 120 mesi

(5 anni), la cessione potrà essere rinnovata solo con un’altra cessione di durata variabile, dai 24 ai 120 mesi se, invece, la cessione in corso ha durata inferiore o uguale ai 60 mesi, la stessa può essere rinnovata in qualunque momento (anche dopo sei mesi ad esempio) a condizione che il nuovo finanziamento abbia durata di 120 mesi

È importante sapere che non è necessario rinnovare la cessione del quinto con l’Istituto di Credito con cui si è aperto il primo finanziamento, ma si può tranquillamente scegliere un’altra banca o società finanziaria per ottenere le condizioni migliori.

Rinnovo cessione del quinto: come funziona in pratica?

Per procedere con il rinnovo della cessione del quinto è necessario presentare il conteggio estintivo, un documento che attesta con esattezza qual è l’importo del prestito in corso che deve essere ancora pagato. Naturalmente, se ci si appoggia alla stessa finanziaria, questa parte del processo viene gestita internamente. Invece, se l’Istituto di Credito è diverso, nella maggior parte dei casi è la nuova finanziaria ad occuparsi direttamente di richiedere questa documentazione. Solo con il conteggio estintivo in mano è possibile

preparare un nuovo preventivo accurato.

Per Legge, infatti, non è possibile avere attive due cessioni del quinto. Ne consegue che la nuova cessione deve saldare completamente il debito residuo al netto degli interessi non maturati – oltre che prevedere della nuova liquidità per il richiedente.

Posso abbassare la rata mensile attraverso l’operazione di rinnovo della cessione?

La risposta è sì! Naturalmente, questo dipende dall’importo che si desidera ottenere al netto dell’estinzione e alla differenza di tasso tra le due cessioni del quinto. Se con l’operazione di rinnovo si riescono ad ottenere delle condizioni particolarmente favorevoli, la riduzione della rata potrebbe essere considerevole.

Come scelgo la cessione del quinto migliore per le mie esigenze?

Il consiglio è sempre quello di affidarsi a Istituti di Credito con alle spalle una lunga esperienza nella cessione del quinto, in modo da poter contare su una consulenza mirata e su misura.

“La soddisfazione del cliente, unitamente a professionalità e trasparenza, è il fulcro fondamentale della nostra attività” commenta Diego Perego, Vice Responsabile del Canale Diretto di Sigla Credit – una delle società finanziarie indipendenti TOP 10 in Italia per la cessione del quinto. “Il rinnovo della cessione del quinto è un’operazione che seguiamo spesso; i nostri consulenti hanno l’esperienza e la formazione necessarie per guidare il cliente nella scelta migliore per le sue esigenze, con un occhio di riguardo al risparmio e alla sostenibilità del credito. Con Sigla il preventivo e la consulenza sono gratuiti e non ci sono limiti alle proposte che possiamo valutare”.

Per concludere, ricordiamo che la cessione del quinto è una soluzione dedicata esclusivamente a dipendenti pubblici, statali o privati a tempo indeterminato e pensionati.