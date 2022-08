Paura ad Alatri. Bimbo cade in casa: elitrasportato a Roma

Paura ad Alatri ieri sera, 30 agosto 2022: un bimbo di soli quattro anni è stato elitrasportato a Roma dopo una brutta caduta in casa.

Alatri, bimbo cade in casa: allertata l’eliambulanza

Stando ad una prima ricostruzione, il piccolo è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale San Benedetto di Alatri dopo essere caduto in casa. Al pronto soccorso, i medici hanno disposto un ricovero in un ospedale meglio attrezzato. Allertata l’eliambulanza, il bimbo è stato trasportato verso le 23:00 in un nosocomio della Capitale. Il piccolo avrebbe riportato un trauma cranico.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio