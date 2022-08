Regione Lazio, gli inquilini Ater non pagheranno gli aumenti di luce e gas

La Regione Lazio ha stabilito che gli inquilini degli appartamenti delle proprietò dell’Ater non pagheranno gli aumenti delle utenze domestiche di luce e gas. Lo rende noto il presidente della Regione, Nicola ZIngaretti.

“Caro bollette: nelle case Ater del Lazio non aumenteranno quelle di luce e gas. La Regione coprirà gli aumenti fino a dicembre nelle case popolari.

In questo momento le parole servono a poco e ognuno deve fare la propria parte. Bisogna impegnarsi per essere concretamente vicino alle persone, come abbiamo detto durante i momenti più drammatici della pandemia. Nessuno deve essere lasciato solo”, scrive Nicola Zingaretti tramite un post Facebook.

Foto di repertorio