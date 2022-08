“Me lo ha detto il navigatore”: così si è giustificato l’automobilista che con il SUV ha fatto un’inversione a U sulla A1, mettendo in serio pericolo anche tutti gli altri utenti della autostrada.

Inversione a U sull’autostrada: maxi multa e patente ritirata

Come ha riportato anche l’Ansa, l’automobilista ha fatto un’inversione a ‘u’ sulla A1 con un Suv bianco in direzione Roma, mettendo a rischio auto e mezzi pesanti in arrivo, costretti a frenare bruscamente.

L’uomo, un cittadino straniero, è stato ripreso dalle telecamere ed è stato fermato dalle attuglie della Polizia stradale della Sottosezione di Roma nord e della Sezione di Viterbo, che nel frattempo erano state allertate. L’automobilista si è giustificando dicendo che avave sbagliato direzione e che, su suggerimento del navigatore, ha fatto poi un’inversione di marcia quanto prima.

Il conducente è stato multato dalla Polstrada con il ritiro della patente e una multa fino a 8mila euro, oltre al fermo del mezzo per tre mesi. I poliziotti stanno inoltre preparando due dossier: uno è destinato alla Procura di Rieti e vi si evidenziano i profili penali della condotta; l’altro verrà inviato alle autorità del Paese dell’automobilista, affinché la patente non gli venga più rilasciata.

