Sigaretta elettronica, i motivi del successo del vaping

Gli aromi e la possibilità di risparmiare: sono questi due dei tanti aspetti che rendono piacevole la fruizione della sigaretta elettronica. Lo rivela uno studio che è stato effettuato da Harris Interactive su commissione di France Vapotage, associazione di produttori del settore. Ebbene, secondo questa ricerca oltre l’80% delle persone che svapano in Francia e metà della popolazione complessiva ritengono che le e-cig rappresentino dei validi alleati per sconfiggere il fumo tradizionale, al punto da domandare un intervento in tal senso alle istituzioni pubbliche. Il sondaggio ha coinvolto un campione di più di 30mila persone e si è svolto tra il 12 e il 26 maggio.

La reputazione delle sigarette elettroniche

Va detto che anche la Santé Publique France ha riconosciuto la sigaretta elettronica come lo strumento più efficace e più diffuso tra chi vuole dire addio al fumo di tabacco combusto; eppure Oltralpe la reputazione dei dispositivi per svapare non è delle più positive, sia per colpa di una comunicazione dai toni allarmistici, sia a causa delle poche informazioni che vengono diffuse. È anche per questo motivo, secondo France Vapotage, che parecchi fumatori sono restii nel lasciare da parte le sigarette tradizionali per passare a quelle elettroniche.

Perché il vaping ha successo

In base alla ricerca, sono quattro i fattori più importanti che stanno alla base del successo francese del vaping: in primis il prezzo, ma anche la disponibilità di miscele aromatizzate, l’accessibilità e il piacere che deriva dallo svapo. In effetti, quando ai soggetti intervistati è stato chiesto perché preferissero la e-cig ad altri sostituti farmaceutici a contenuto di nicotina, 6 persone su 10 hanno riferito che la sigaretta elettronica consente di mantenere diversi piaceri tipici di quella classica, in relazione agli aspetti sociali (si svapa in compagnia) e alla gestualità tipica del fumo. Inoltre, quasi 1 francese su 3 ritiene che non sarebbero o non sono stati efficaci i cerotti e le gomme.

La questione dei prezzi

Come si è detto, uno degli aspetti più importanti per il successo dello svapo è il prezzo, che attualmente in Francia è decisamente inferiore a quello del tabacco. Tuttavia, se le cose dovessero cambiare, anche i consumatori potrebbero mutare il proprio parere. Più del 50% degli svapatori attuali, secondo la ricerca, potrebbe tornare a fumare nel caso in cui il prezzo dei liquidi all’interno di un qualsiasi negozio sigaretta elettronica fosse lo stesso di quello di un pacchetto di sigarette tradizionali. E non è tutto, perché oltre il 33% delle persone intervistate ha rivelato che anche un aumento di 50 centesimi potrebbe far decidere loro di tornare a fumare.

Il fumo è ancora una tentazione

Le sigarette tradizionali, dunque, continuano a essere una pericolosa e invitante tentazione, soprattutto nell’ipotesi in cui si dovessero verificare delle restrizioni in riferimento agli aromi nei liquidi o alla disponibilità del prodotto. In una circostanza del genere, più del 50% degli svapatori d’Oltralpe potrebbe ritornare a consumare il tabacco. Tutto dipende, dunque, dalla facilità di reperire i prodotti desiderati e dalle eventuali restrizioni che caratterizzano i canali di vendita. Uno spauracchio è anche quello delle restrizioni relative all’impiego delle e-cig nei luoghi pubblici, così come si teme l’introduzione del divieto dei liquidi a gusti freschi, dolci e fruttati, favorendo i gusti al tabacco. Per quel che riguarda le e-cig usa e getta, infine, i consumatori si mostrano piuttosto divisi. Infatti, quasi 1 svapatore su 4 pensa che questi prodotti siano utili per coloro che vogliono provare la sigaretta elettronica e capire se valga la pena di usarla al posto del tabacco . Tuttavia, si palesa il timore che le e-cig possano essere invitanti anche per i non fumatori e i minorenni.

