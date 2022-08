Sulla A1 Milano-Napoli nel tratto tra Ferentino e Anagni in direzione di Roma ci sono 10 km di coda per un incidente avvenuto questa mattina, 28 agosto 2022, al km 607, in cui sono rimaste coinvolte cinque auto.

A1, incidente tra Ferentino e Anagni: traffico in tilt

Il traffico defluisce su tutte le corsie. A chi viaggia in direzione di Roma si consiglia di uscire a Ferentino, percorrere la SS6 via Casilina e fare rientro in autostrada dalla stazione di Anagni. Sul luogo dell’evento sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso.

Al momento, non è stata precisata l’entità del sinistro. Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio