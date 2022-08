Che tempo farà lunedì e martedì della settimana in arrivo nelle province di Roma e Frosinone? Ecco le previsioni meteo per gli ultimi giorni del mese di agosto.

Previsioni meteo 29-30 agosto nella città di Roma e in provincia

Lunedì 29 agosto: a Roma cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 30°C, la minima di 23°C. Nel resto della provincia, un graduale rinforzo dell’alta pressione da Ovest garantirà bel tempo; temperatura in lieve aumento, caldo a tratti afoso ma senza particolari eccessi.

Martedì 30 agosto: a Roma previsto bel tempo, con sole splendente per l’intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 22°C. In provincia, tempo stabile e soleggiato. Temperature in aumento, caldo più intenso con punte di 33-34°C.

Previsioni meteo 29-30 agosto a Frosinone e in Ciociaria

Lunedì 29 agosto: a Frosinone cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in aumento fino a cieli molto nuvolosi associati a deboli piogge in serata: sono previsti 2mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 31°C, la minima di 18°C. Un graduale rinforzo dell’alta pressione da Ovest determinerà tempo soleggiato su tutta la regione Lazio, salvo qualche locale instabilità a ciclo diurno confinata tra le zone interne e l’Appennino, con possibilità per brevi rovesci o isolati spunti temporaleschi.

Martedì 30 agosto: a Frosinone cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 32°C, la minima di 18°C. Pressione in temporaneo rinforzo con tempo più stabile su Lazio e Ciociaria. Farà eccezione maggiore variabilità sull’Appennino laziale, dove non si esclude qualche veloce rovescio o temporale. Previsto un aumento delle temperature, che determineranno un caldo più intenso con punte di 33-34°C.

Foto di repertorio