La proposta di Mastrangelo: “Investiamo nello sport togliendo qualcosa alla sanità”

“Rimango basito dalle parole del candidato della Lega Mastrangelo ottimo giocatore, ma pessimo politico. In Italia bisogna investire di più in sanità e non tagliare.

La risposta dell’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, all’ex giocatore di pallavolo Mastrangelo, ora in campo con la Lega

Anzi andrebbe adeguato il Fondo sanitario alla media dei paesi europei mentre siamo circa 2 punti in meno di Francia e Germania. Lo vada a raccontare a Zaia o Fedriga che vuole tagliare la sanità, gli corrono dietro con i forconi”.

Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.