Il servizio di vigilanza a contrasto delle forme illecite, che tendono ad associarsi in modo particolare agli afflussi turistici nel Centro Storico e in prossimità dei siti archeologici, costituisce uno dei più importanti settori di intervento della Polizia Locale della Capitale.

Ed è nel corso del quotidiano impegno nell’azione di prevenzione e contrasto ai fenomeni illegali legati all’abusivismo commerciale e alla contraffazione, che le pattuglie hanno posto sequestro un ingente quantitativo di merce rinvenuta all’interno di tombini siti nelle vie circostanti fontana di Trevi. Tombini che sono tra i luoghi usati come veri e propri depositi da parte degli ambulanti abusivi e che consente loro di prelevare velocemente gli oggetti da vendere, come ombrelli in caso di pioggia, o nasconderli all’arrivo delle pattuglie. Un meccanismo utilizzato anche per altri prodotti quali bottigliette d’acqua, giocattoli o articoli di abbigliamento.

Solo ieri pomeriggio, gli agenti, diretti dal Dott. Stefano Napoli, hanno sequestrato diverse centinaia di ombrelli, accessori di telefonia, nonché accessori e capi vari di abbigliamento, il tutto stipato all’interno dei tombini, in pessime condizioni igieniche e con il rischio di ostruire la rete fognaria. Sempre nella giornata di ieri, nell’ambito dei controlli anti-abusivismo, una pattuglia del I Gruppo Centro, ha proceduto nei confronti del gestore di un negozio di souvenir in prossimità del Pantheon, in quanto esponeva irregolarmente la merce lungo i muri esterni. Oltre alla sanzione prevista, è scattato il sequestro di oltre 2000 pezzi, tra cartoline, calendari, magliette e oggetti vari.

Nell’ultima settimana sono stati oltre 10mila gli articoli posti sotto sequestro dalla Polizia Locale. Le operazioni hanno riguardato in particolare le vie e piazze del Centro Storico e le aree a ridosso di Castel Sant’Angelo e della Basilica di San Pietro. In queste località, le pattuglie del I Gruppo Centro e Prati, hanno eseguito in più occasioni il sequestro penale di articoli, quali borse, portafogli e cinte, con marchi contraffatti.

