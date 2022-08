Il saluto e il ringraziamento del Comune di Pomezia ai Dirigenti Scolastici che cambieranno incarico dal nuovo anno scolastico.

Ieri mattina il Sindaco Adriano Zuccalá e l’Assessora alla Scuola Miriam Delvecchio hanno incontrato in Aula Consiliare Valentina Paumgardhen del Liceo Pablo Picasso, Francesco Celentano dell’Istituto Via Copernico e dell’Istituto comprensivo Pestalozzi e Caterina Di Tella dell’Istituto comprensivo Orazio che da quest’anno ricopriranno il loro ruolo di Dirigenti scolastici in altri istituti italiani, come anche Valeria Scotto di Fasano, del Circolo Didattico Trilussa.

A nome della cittadinanza, degli alunni e delle loro famiglie l’Amministrazione ha espresso il ringraziamento per il loro lavoro, svolto con passione e dedizione nella formazione dei giovani alunni, contribuendo alla crescita della Comunità scolastica.

Ai nuovi Dirigenti Scolastici che prenderanno servizio negli Istituti a loro affidati, fin da ora l’augurio di buon lavoro.