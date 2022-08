Una vita che si è spenta troppo presto. È quella di Flavia Di Bonaventura, ragazza di soli 22 anni che studiava a Roma morta a causa di un incidente stradale. I suoi organi verranno donati.

Gli organi di Flavia salveranno quattro vite

Flavia è stata falciata da un’auto mentre era a fare una passeggiata in bici. Il triste epilogo si è verificato lunedì mattina, intorno alle ore 4:15, lungo il tratto della statale Adriatica nella zona di Scerne di Pineto, in provincia di Teramo. Un ragazzo di 34 anni, a bordo di un’auto e con un tasso alcolemico superiore alla norma, ha preso in pieno la giovane 22enne non lasciandole scampo.

Una notizia tragica che ha scaraventato la comunità di Roseto degli Abruzzi (terra di origine della giovane) nello sconforto più totale. È notizia di oggi che i suoi genitori hanno deciso di donare gli organi della figlia per salvare quattro vite.

I polmoni saranno trapiantati a Roma, il fegato a Milano, mentre un rene andrà all’Aquila e uno a Bari. Insomma, un bel gesto d’amore per una ragazza che non verrà mai dimenticata.