Concorso INAIL: 170 posti per dirigenti medici e infermieri

INAIL, l’Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro ha indetto una procedura comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata all’assunzione di 75 infermieri professionali con contratto a tempo determinato della durata di 36 mesi e 95 dirigenti medici di primo livello con contratto di lavoro a tempo determinato. Ecco tutto quello che c’è da sapere per partecipare al concorso: i dettagli comunicati da Circuito Lavoro.

I profili ricercati

INAIL ha pubblicato due bandi per l’assunzione di 170 posti così suddivisi:

75 infermieri professionali (a questa pagina è consultabile il bando completo);

(a questa pagina è consultabile il bando completo); 95 dirigenti medici di primo livello (a questa sezione è consultabile il bando di concorso).

Il contratto proposto è a tempo determinato della durata di 36 mesi.

I requisiti richiesti per partecipare al concorso INAIL

Per quanto riguarda i requisiti indispensabili per la partecipazione al concorso per infermieri professionali, sono richieste le seguenti caratteristiche:

può partecipare il personale titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 31 marzo 2022;

possedere la cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

godere dei diritti civili e politici;

idoneità fisica all’impiego;

non aver riportato condanne penali;

non essere stato destituito dai pubblici uffici;

non essere stato dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;

posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari.

Per verificare gli altri requisiti richiesti per la posizione di dirigente medico è necessario consultare il bando integrale, collegandosi a questa pagina.

Come inviare la domanda di partecipazione

Per entrambe le procedure concorsuali, è possibile inviare la domanda di partecipazione entro il 6 settembre 2022. Il candidato dovrà compilare e inoltrare la domanda per via telematica, collegandosi a questa pagina con SPID o CNS. Al termine della procedura, il sistema assegnerà un codice identificativo e la data di convocazione sarà comunicata tramite posta certificata alle caselle dei candidati indicate sulla domanda inviata, circa 15 giorni prima della prova stessa.

