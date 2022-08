Concorso Regione Lazio Centri per l’Impiego: 544 posti disponibili

La Regione Lazio ha indetto un nuovo concorso: i posti messi al bando per le assunzioni sono 544 e sono riservati a laureati e diplomati. Ecco tutto quello che c’è da sapere: le info sono state trasmesse dal portale Circuito Lavoro.

Concorso Regione Lazio Centri per L’impiego, i profili ricercati

I bandi messi a disposizione dalla Regione Lazio sono due e i posti sono suddivisi in questa modalità:

– 295 posti per esperti mercato e servizi per il lavoro;

– 249 posti come assistente mercato e servizi per il lavoro,

Tutte le figure verranno assunte a tempo pieno e indeterminato e avranno diversi compiti assegnati. L’esperto mercato e servizi per il lavoro si dovrà occupare di:

– coordinare l’analisi dei processi di erogazione dei servizi per il lavoro e la predisposizione di procedure e standard operativi da applicare;

– predisporre la pianificazione delle attività volte all’erogazione dei servizi per il lavoro;

– monitorare l’attività dei Servizi per il lavoro con riferimento a specifiche aree di intervento e individua eventuali azioni migliorative/correttive;

– progettare servizi e interventi di politica attiva del lavoro.

L’Assistente mercato e servizi per il lavoro invece, si occuperà dei seguenti aspetti:

– svolge colloqui individuali e di gruppo di orientamento di I livello anche per utenti svantaggiati o

disabili;

– concorda con gli utenti e predispone i patti di servizio personalizzati utilizzando gli schemi e le procedure predefinite dall’Ente;

– supporta azioni di gestione dei processi per l’attivazione, accompagnamento e tutoring nei percorsi di tirocinio o di inserimento e reinserimento al lavoro.

I requisiti richiesti per accedere ai concorsi

Per partecipare ai due concorsi sono richiesti alcuni requisiti specificati. Non vi sono limiti di età, ma per accedere al profilo di Esperto mercato e servizi per il lavoro viene richiesta una delle seguenti lauree:

– LMG/01 Giurisprudenza;

– LM-14 Lettere;

– LM-31 Ingegneria gestionale;

– LM-38 Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione;

– LM-51 Psicologia;

– LM-52 Relazioni internazionali;

– LM-56 Scienze dell’economia;

– LM-57 Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua;

– LM-62 Scienze della politica;

– LM-63 Scienze delle pubbliche Amministrazioni;

– LM-77 Scienze economico aziendali;

– LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo;

– LM-85 Scienze pedagogiche;

– LM-87 Servizio sociale e politiche sociali;

– LM-88 Sociologia e ricerca sociale;

– LM-90 Studi europei.

Per il profilo di Assistenti, invece, è richiesto un diploma di istruzione secondaria di II grado.

Come candidarsi ai concorsi

Per candidarsi c’è tempo fino al 30 settembre 2022 ed è necessario verificare i documenti richiesti per l’invio della domanda (a questa pagina quello per esperto, a questa sezione invece quello per assistente). Per inoltrare la domanda di partecipazione, invece, è necessario utilizzare il portale reclutamento inPA. Per partecipare è necessario avere lo SPID e una PEC intestata.