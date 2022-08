Lavoro in Trenitalia, le posizioni aperte: info e dettagli per candidarsi

Posizioni aperte per Trenitalia: il Gruppo ha indetto nuove selezioni per assumere candidati in vare sedi su tutto il settore nazionale. Ecco dettagli e info trasmissi da Circuito Lavoro.

Nuovo lavoro in Trenitalia: ad agosto 2022 i profili ricercati

Trenitalia ha aperto le selezioni per l’assunzioni di diversi ruoli nel suo team:

Neolaureati Ambito Gestione Commesse;

Assistente Lavori – Ingegneri Civili;

Ingegneri Tecnologici Neolaureati – Ambito Prodotti Ccs;

Ingegneri Civili Neolaureati – Ambito Gallerie;

Neolaureati in Ingegneria Civile e Trasporti;

Ingegneri Tech Neo – Ambito Telecomunicazioni;

Project Manager Assistant;

Project Engineer Assistant;

Assistente Lavori – Ingegneri Tecnologici;

Assistente Lavori Opere Civili;

Ingegnere del Materiale Rotabile Junior;

Assistente Lavori Opere Tecnologiche;

neolaureati Ambito Proprietà Immobiliare;

Neolaureati in Economia;

Ingegnere Gestionale – Produzione;

Buyer Junior;

Ingegnere dei Processi Manutentivi;

Ingegnere di Processo Junior;

Specialista Analisi del Rischio Ferroviario;

Addetti Verifiche di Congruità e Requisiti;

I requisiti richiesti per lavorare in Trenitalia

Per lavorare in Trenitalia sono necessari diversi requisiti, sulla base della posizione per cui ci si candida. Per verificare nel dettaglio tutte le caratteristiche richieste, è possibile consultare alla sezione del sito web “Lavora con noi”, collegandosi a questa pagina e selezionare il profilo di proprio interesse. In generale, i titoli di studio richiesti sono:

diploma ad indirizzo meccanico, civile, elettrotecnico/elettronico, informatico e telecomunicazioni, geometra.

Laurea Magistrale in Ingegnera Civile;

Laurea conseguita o da conseguire in ingegneria elettronica, telecomunicazioni, elettrica, informatica;

Laurea magistrale in Ingegneria Gestionale;

Laurea Magistrale in Ingegneria Civile, Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, Architettura e Ingegneria Edile-Architettura, Ingegneria dei Trasporti;

Laurea Magistrale in economia;

diploma di scuola media superiore;

Oltre ai titoli di studio è importante leggere con attenzione la Job Description per verificare tutte le caratteristiche e skills richieste dal ruolo.

Come candidarsi

Per candidarsi alle nuove opportunità di lavoro in Trenitalia c’è tempo fino al 14 settembre. Basterà collegarsi all’area dedicata alle candidature, consultando questa sezione e poi scegliere il profilo di proprio interesse. Selezionando la voce “candidati” sarà necessario poi registrare il profilo sul sito di Trenitalia, inserendo i propri dati e il curriculum vitae aggiornato.

Per chi desidera lavorare in Trenitalia è possibile restare aggiornati sulle ultime offerte di lavoro collegandosi a questa sezione.