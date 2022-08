Il caro bollette si fa sempre più pesante per famiglie e proprietari di attività commerciali. Tra questi c’è anche un noto commerciante di Colleferro che ha ricevuto una bolletta della luce di 8.200 euro.

Riceve una bolletta da 8.200 euro: il duro sfogo di un commerciante di Colleferro

1 mese e una bolletta da pagare di ben 8200. Una cifra da capogiro che ha generato un’ondata di indignazione tra i seguaci di un noto commerciante di Colleferro, titolare di una gelateria. Di seguito riportiamo le sue parole pubblicate su Facebook.

Lo sfogo del titolare sui Social

Maledetti ! Che voi siate maledetti per la vostra incapacità, per le vostre luride poltrone su cui continuate a rimanere attaccati. Ma che stato è quello che permette di far recapitare ad un esercente una bolletta “luce” di 8200 euro per 1 (unoooooo ) mese? Ma che stato è quello che permette di far recapitare 18.000 euro di “luce” per 4 mesi? Aggiungi gas, acqua, Tari, Imu, stipendi, Inps, Inail, Irap, Ires, condominio, affitto e tanto altro. Siete responsabili di tutte le conseguenze che purtroppo, inevitabilmente, subiamo da troppo tempo ed il cui epilogo ci vedrà, negativamente, protagonisti. Maledetti