Durante la mattinata di oggi, 24 agosto 2022, sono state tante le segnalazioni da parte degli utenti Facebook.

Problemi con Facebook questa mattina, 24 agosto

Nonostante il noto social network non abbia subito un vero e proprio down, in tanti si sono lamentati di vedere sulla propria home post non interenti alla propria rete di amicizia, ma post apparentemente casuali su pagine di celebrità, condivisioni da parte di sconosciuti e commenti a cantanti, band o comunque personaggi famosi.

Non è stata rilasciata alcuna dichiarazione da Facebook, quindi non si conoscono le cause di quanto accaduto questa mattina. Al momento, il problema sembrerebbe essere stato risolto.

Foto di repertorio