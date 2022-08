Roma, controlli al Colosseo: quasi 8mila gli oggetti sequestrati dall’inizio del mese

Prosegue il costante impegno delle Forze dell’Ordine nell’Area Archeologica del Colosseo. Anche nel mese di agosto, recependo le indicazioni del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, in Prefettura, e sulla base del coordinamento tecnico del Questore, sono stati svolti quotidiani servizi interforze – Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza – con l’ausilio della Polizia Locale di Roma Capitale per contrastare l’abusivismo e prevenire e reprimere reati predatori.

Circa 900 le persone identificate, di cui 8 arrestate/denunciate, 65 le contestazioni per violazioni amministrative e ben 7820 gli oggetti sequestrati; emessi 43 ordini di allontanamento, ovvero Daspo urbani.

Questi gli esiti del rilevante impegno profuso nel mese di agosto, che proseguirà con determinazione per tutelare uno dei più importanti siti archeologici al mondo.

Foto di repertorio