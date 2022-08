Nel pomeriggio di oggi, 23 agosto 2022, un forte temporale ha colpito la città di Latina, verso le 15:00. Grandine e raffiche di vento hanno provocato danni notevoli nei palazzi dell’Ater nei pressi della Pontina, all’interno dei quartieri più popolosi della città, il Q4 e Q5.

Alcuni cornicioni si sono staccati dal 12° piano di una delle quattro enormi “Vele”. Fortunatamente, non sono stati registrati feriti.

Maltempo, chiusa anche la Pontina

A causa delle avverse condizioni meteorologiche, anche la Pontina è stata chiusa in seguito alla caduta di un albero. La strada statale 148, come riportato da Anas, è stata interdetta al traffico in direzione Terracina, all’altezza del km 78 in località Scopeto Madonna Giulia in provincia di Latina. Sul posto erano presenti Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine. La strada è stata riaperta poco dopo le 17:10.

Foto di repertorio