Fregene, aperitivo tra amici sulla spiaggia ma il conto è salato: 753 euro

Un gruppo di amici, una location straordinaria e un conto che non dimenticheranno mai. Ecco cosa è successo a Fregene.

Fregene, aperitivo sulla spiaggia e un conto salatissimo

Sta girando sui social la storia di alcuni ragazzi, una comitiva di 21 persone, che è uscita “bastonata” dopo un aperitivo fatto in un locale situato su una delle spiagge di Fregene, vicino Roma.

I ragazzi, tutti di età compresa tra i 30 e i 50 anni, hanno deciso di passare del tempo tra bibite e stuzzichini. Chiesto il conto sono rimasti di stucco: 753 euro.

Da quanto emerge, non tutti i consumatori hanno deciso di pagare il conto e, proprio per questo, alcuni di loro hanno deciso di contattare l’Associazione Giustitalia che si occupa di far rispettare il Codice del Consumo.