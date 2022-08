Deceduta Sonia Manzi, la fondatrice di Baobab Experience, l’associazione di volontari e attivisti, formata da persone che scelgono di dedicare parte del loro tempo ai diritti dei migranti. La notizia è stata data dalla pagina Facebook di Baobab Experience.

Roma, scomparsa Sonia Manzi, fondatrice di Baobab Experience

“Ci sono notizie che non si vorrebbe mai dare. Con Sonia muore un pezzo di Baobab Experience, la comunità di cui è stata fondatrice e a lungo colonna. Selam mengadí”, Sonia, che sia un viaggio di pace”, è il messaggio di cordoglio dell’associazione.

“Con la scomparsa di Sonia Manzi la città di Roma perde un punto di riferimento, sempre in prima linea per i diritti degli ultimi. Tra i fondatori di Baobab Experience, in questi anni, ha difeso e portato avanti la necessità di un altro modello di città, aperta e solidale. Esprimo le mie condoglianze ai suoi cari ed a tutta la comunità di Baobab”, così in una nota la consigliera regionale del Lazio Marta Bonafoni.

Foto presa dalla pagina Facebook di Baobab Experience