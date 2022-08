Roma Termini. Accoltella un uomo durante una rapina, arrestato 23enne

Paura questa mattina, 21 agosto 2022, alla Stazione Termini, a Roma: un uomo è stato accoltellato dopo un tentativo di rapina.

Roma, uomo accoltellato nei pressi della Stazione Termini

Un nigeriano di 23 anni ha tentato di rapinare un cittadino tunisino questa mattina, 21 agosto, verso le 5:00 e lo ha accoltellato al braccio destro.

Come ha riportato l’Ansa, il fatto è avvenuto in piazza dei Cinquecento, nei pressi della Stazione Termini. Stando ad una prima ricostruzione, il giovane avrebbe inizialmente minacciato la vittima per farsi consegnare del denaro e poi, lo avrebbe accoltellato al braccio con un coltello da cucina.

Il 23enne, dopo essersi dato alla fuga, è stato bloccato dagli agenti nella limitrofa via Marsala.

Foto di repertorio