Che tempo farà lunedì e martedì della settimana in arrivo nelle province di Roma e Frosinone? Ecco le previsioni meteo per l’inizio della prossima settimana.

Previsioni meteo 22-23 agosto nella città di Roma e in provincia

Lunedì 22 agosto: a Roma cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 32°C, la minima di 22°C. In provincia, sono previste temperature nella media stagionale; tempo asciutto e sole prevalente.

Martedì 23 agosto: a Roma cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 34°C, la minima di 21°C. Nel resto della provincia, correnti umide e fresche dai quadranti nord-orientali determinano condizioni di variabilità sul medio-basso Lazio, con piogge e temporali sparsi.

Previsioni meteo 22-23 agosto a Frosinone e in Ciociaria

Lunedì 22 agosto: a Frosinone cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in aumento fino a cieli molto nuvolosi associati a deboli piogge in serata, sono previsti 2mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 31°C, la minima di 19°C. Nel frusinate insisteranno correnti più umide e instabili, che causeranno qualche temporale o rovescio temporalesco.

Martedì 23 agosto: a Frosinone cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio. Schiarite in serata, sono previsti 5mm di pioggia. Il resto della Ciociaria sarà interessato da correnti umide e fresche dai quadranti nord-orientali, determinando ancora condizioni di variabilità sul medio-basso Lazio, con piogge e temporali sparsi.

