Un video choc pubblicato da Il Foglio è costato le dimissioni ad Albino Ruberti, capo di gabinetto del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

Roma, Ruberti si dimette

Sono arrivate in mattinata le dimissioni di Albino Ruberti, capo di gabinetto del Sindaco di Roma. Un atto che è una conseguenza della pubblicazione del video choc da parte del Foglio. Nel video, si sente Ruberti urlare: “Io li ammazzo…Devono venire a chiede scusa per quello che mi hanno chiesto…A me non me dicono ‘io me te compro'”. E ancora: “Do cinque minuti pe veni’ a chiedeme scusa in ginocchio. Se devono inginocchia’ davanti […] Io li sparo, li ammazzo”. Come spiegato dallo stesso Ruberti in una dichiarazione riportata dall’Ansa, la lite è avvenuta per motivi personali durante una cena a Frosinone.

Il video ha scatenato tante polemiche e nella mattinata di oggi, 19 agosto 2022, Albino Ruberti ha presentato le sue dimissioni.

Foto di repertorio