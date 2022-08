Si comunica che, per lavori di manutenzione programmata, martedì 23 agosto dalle ore 09:00 alle 19:00 si verificherà una sospensione del flusso idrico in alcuni Comuni. In particolare le zone interessate sono:

Comune di Ausonia : frazione Selvacava, contrada Correano, contrada Spiniccio, contrada Piscinola, contrada San Marino, contrada Trifolle;

: frazione Selvacava, contrada Correano, contrada Spiniccio, contrada Piscinola, contrada San Marino, contrada Trifolle; Comune di Esperia: frazione Pisciandrone e frazione Acquafredda;

frazione Pisciandrone e frazione Acquafredda; Comune di Pontecorvo: frazione Sant’Oliva e frazione Tordoni.

Il ritorno alle normali condizioni di fornitura è previsto nel pomeriggio, salvo imprevisti.

Foto di repertorio