Scene da far west a Veroli: tre persone sono finite in ospedale dopo essere state aggredite in pieno centro.

Veroli, feroce aggressione in pieno centro

La vicenda è accaduta nella notte tra martedì e mercoledì. Stando ad una prima ricostruzione, una giovane, in compagnia del fidanzato, avrebbe aggredito con schiaffi, calci e pugni tre persone. La folle aggressione sembrerebbe essere stata dettata dalla gelosia: la giovane si sarebbe scagliata contro una 18enne, accusata di aver lanciato qualche occhiata di troppo al proprio fidanzato. Un 47enne e un ragazzo sarebbero intervenuti per fermare la rissa, ma sono stati colpiti anche loro dalla giovane e da altri suoi complici.

La 18enne, l’uomo e il ragazzo sono finiti poi in ospedale con diverse ferite ed ecchimosi. Intervenuti sul posto i Carabinieri, che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza per fare chiarezza sulla vicenda ed individuare tutti gli autori dell’aggressione.

Foto di repertorio