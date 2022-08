Il ministero della Salute ha diramato attraverso una nota apparsa sul proprio sito internet, nella sezione destinata ai richiami dei prodotti alimentari, un’allerta sanitaria relativa ad un lotto di tiramisu a marchio Bontà Divina.

Ministero della Salute segnala richiamo dal mercato di un lotto del dessert Bontà Divina

Motivo del richiamo? Un cosiddetto “rischio fisico” per possibile presenza di frammento di vetro nel dolce, tiramisu al caffè, prodotto dalla Emmi Dessert Italia S.p.A. nello stabilimento attivo di via Cassina n 5 a Lasnigo (Como). Il lotto in questione è contrassegnato così: C27922 . D04922. La scadenza del TMC è 31 agosto 2022-8 settembre 2022.

Il dessert viene venduto in confezioni da 85 grammi. Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda a tutti i clienti di non consumare più il prodotto interessato e a riportarlo al punto vendita per il rimborso.