Aggiudicati i lavori di manutenzione straordinaria delle scuole materne, elementari e medie.

SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Il provvedimento consentirà di effettuare diversi interventi, urgenti, di cui necessitano gli edifici. Questo piano di manutenzione straordinaria, che comporta un impegno di spesa di 123.246,71 euro, andrà a recuperare anche problematiche alle quali, finora, non era stata data una pronta risposta.

“Questi lavori rientrano nelle attività di manutenzione delle nostre scuole e sono stati programmati per fare fronte alle necessità più impellenti in vista del nuovo anno scolastico. Per ovvi motivi sono stati programmati prima dell’avvio delle lezioni ed inoltre stiamo definendo un cronoprogramma che ci consenta di assicurare una più puntuale manutenzione ordinaria degli edifici di proprietà comunale.

Vogliamo limitare, se non per i casi eccezionali, il ricorso alla manutenzione straordinaria”, dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Mauro Proietti.

“Abbiamo deciso di intervenire prontamente sulle scuole, prima dell’avvio delle lezioni, per assicurare ai nostri studenti ed al personale un anno scolastico in locali più sicuri e decorosi. Ci siamo attivati sin da subito chiedendo ai vari Dirigenti Scolastici un elenco dei lavori più urgenti da effettuare e, dopo alcuni sopralluoghi, abbiamo preparato questa prima lista di interventi”, spiega l’assessore alla Pubblica Istruzione Michela Pauselli.

Un’attenzione particolare, prima dell’inizio delle lezioni, sarà rivolta alle aree esterne ai plessi scolastici. “Saranno programmati interventi specifici di pulizia davanti agli istituti in ogni circoscrizione. I bambini ed i ragazzi che tornano tra i banchi non possono trovare fuori dalle aule situazioni di degrado”, prosegue l’assessore all’Ambiente, e vicesindaco, Paola De Dominicis