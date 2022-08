Storia a lieto fine grazie all’intervento della Polizia Ferroviaria di Civitavecchia, avvenuto il 14 agosto 2022.

I fatti

Gli agenti hanno rintracciato un minore rimasto su un treno diretto a Pisa: mentre la madre, con al seguito altri 2 figli, era scesa nella stazione di Ladispoli, il minore, sfuggendo al controllo del genitore, risaliva sul treno.

All’arrivo del convoglio nella stazione di Civitavecchia, i poliziotti lo hanno ritrovato e rassicurato per poi riaffidarlo alle cure della madre.

Cosa è successo a Termini

Nella giornata del 14 agosto una persona è stata arrestata per reati predatori nei confronti dei viaggiatori e negli esercizi commerciali, all’interno dello scalo ferroviario di Roma Termini.

Il report degli altri controlli di ferragosto

7.638 identificati, 1 arrestato, 5 indagati in stato di libertà, 232 pattuglie impiegate in stazione, 21 pattuglie antiborseggio impiegate in stazione, 3 contravvenzioni amministrative elevate.

Questo è il bilancio dell’attività messa in campo dal personale della Polizia Ferroviaria del Compartimento per il Lazio con l’intensificazione dei servizi istituzionali e l’impiego su tutto il territorio regionale nel weekend di Ferragosto, per un totale di 21 servizi di pattuglia lungo la linea ferroviaria ed un totale di 51 treni scortati.

L’incremento delle attività di prevenzione e controllo del territorio hanno portato ad un aumento pari ad oltre il 73% del numero degli identificati rispetto ad analogo periodo dello scorso anno.

Foto di repertorio