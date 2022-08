Quale crema viso usare durante la menopausa

La menopausa si verifica nelle donne tra i 49 e i 56 anni: è un fenomeno fisiologico che comporta alcuni cambiamenti fisici che spesso possono avere dei risvolti anche emotivi con cui bisogna fare i conti.

Si tratta di un processo inevitabile che segna una nuova epoca e una nuova tappa nel cammino della vita: prepariamoci ad affrontarlo in questo modo, un nuovo inizio a cui avvicinarsi con i dovuti armamenti. La consapevolezza e la conoscenza del nostro corpo ci aiuteranno ad ambientarci in questo periodo.

I principali cambiamenti della pelle durante la menopausa

Durante la menopausa avvengono degli scombussolamenti a livello ormonale: la produzione di alcuni (gli estrogeni) diminuisce, con delle conseguenze che possono influenzare il proprio stato psicofisico.

La pelle subisce diversi mutamenti come:

Assottigliamento della cute.

Diminuzione di produzione di collagene.

Questi fattori sono la principale causa dello sfaldamento cutaneo, motivo per cui la pelle appare più “flaccida” e secca e, così facendo, diviene un terreno fertile per la formazione di rughe.

Abbiamo detto che si tratta di un nuovo periodo e di un nuovo inizio: non è assolutamente necessario rassegnarsi o arrendersi al corso del tempo prima di partire; basta scoprire e conoscere i giusti alleati, i prodotti e la migliore crema da usare in menopausa.

Di cosa ha bisogno la pelle del viso durante la menopausa

I principali prodotti e cosmetici antirughe avranno tra le loro azioni principali

Rigenerante e rimpolpante per stimolare la produzione di collagene.

Anti-rilassamento e relipidante per contrastare l’invecchiamento della cute.

Liftante per donare tono, compattezza ed elasticità alla pelle

Per il raggiungimento di questi fini è importante scegliere i prodotti adatti e applicarle diverse volte al giorno, a partire proprio da una crema viso ad applicazione diurna per combattere il cedimento della pelle. insieme al collagene, il cambiamento ormonale diminuisce la produzione dei lipidi, grazie ai quali la pelle appare compatta e morbida; un prodotto in crema più aiutare a reintegrarli e a stimolare la loro produzione.

Crema viso ad azione notturna: la notte è un altro periodo importante per far agire bene i prodotti in profondità dell’epidermide; è il momento migliore per applicare prodotti con azione idratante e rimpolpante che agiranno stimolando le cellule responsabili della produzione di collagene.

Crema contorno occhi e labbra: ci sono alcune zone da sempre più sensibili alla formazione di rughe, a partire dai 25 anni. Attenzione, dunque a proteggerle con i prodotti specifici. Una crema contorno occhi o contorno labbra con effetto liftante e tonificante restituirà nutrimento e levigatezza alle zone interessate, mantenendo la pelle idratata. Ricordiamo che una buona idratazione è la prima cosa da fare per evitare e combattere la formazione di rughe.

Creme per il collo: non dimenticate mai che anche il collo fa parte del viso, e che è soggetto agli effetti dell’invecchiamento, cutaneo e non. Un collo liscio e morbido contribuisce a far risplendere il viso; potete proteggerlo e curarlo con i prodotti antirilassamento aiuterà a combattere gli effetti dello sfaldamento cutaneo anche nella zona del collo.