È morta la giovane comica Anna Rita Luceri: aveva 48 anni

Una malattia fulminante ha portato via la comica Anna Rita Luceri, parte del trio femminile “Ciciri e Tria”.

Addio alla comica Anna Rita Luceri

Mondo dello spettacolo in lutto. È morta all’età di 48 anni Anna Rita Luceri, attrice e comica originaria di Lecce. La Luceri, insieme al noto trio femminile “Ciciri e Tria” targato salento, ha partecipato a trasmissioni di successo come Zelig, Made in Suda e Tu si que vales.

A dare notizia della morte della giovane donna sono state le sue colleghe, compagne di avventura, che tramite profili social hanno voluto ricordare la 48enne con una foto in bianco e nero e la scritta “Stretta a noi per sempre”.

Le cause della morte sono legate ad un male incurabile scoperto pochissimi giorni fa.