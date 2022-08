Assunzioni Ryanair ad agosto 2022, si cerca personale di bordo

Buone notizie per chi è alla ricerca di nuove opportunità lavorative come personale di bordo in compagnia aerea. Come viene riportato da Circuito Lavoro, Ryanair è alla ricerca di nuovo personale da inserire a bordo e ha aperto alcuni Recruiting day per la selezione dei profili più in linea per il ruolo. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle assunzioni in Ryanair: le caratteristiche del profilo ricercato e come candidarsi alle giornate di selezione.

Assunzioni in Ryanair, ecco il profilo ricercato

Ryanair è alla ricerca di personale di bordo da inserire in cabina. I candidati selezionati saranno responsabili di garantire la sicurezza di tutti i passeggeri a bordo e di svolgere tutte le mansioni in linea con le politiche e le procedure aziendali. I Recruiting day previsti in Italia nei prossimi mesi sono su tutto il territorio nazionale:

Bologna, 2 agosto 2022

Roma, 9 agosto 2022

Bergamo, 10 agosto 2022 e 23 agosto

Bari, 11 agosto 2022

Cagliari, 17 agosto 2022

Napoli, 18 agosto 2022

I requisiti richiesti

Per lavorare in Ryanair come personale di bordo è necessario possedere alcuni requisiti indispensabili:

essere altamente motivati;

avere una personalità amichevole ed estroversa;

essere orgogliosi di fornire il massimo livello di servizio ai clienti.

saper lavorare in squadra;

atteggiamento positivo;

buona flessibilità e disponibilità al trasferimento, dal momento che è possibile operare da qualsiasi base europea di Ryanair Holdings PLC.

Come candidarsi per lavorare in Ryanair

Lavorare in Ryanair è un’ottima opportunità professionale per chi ama viaggiare e desidera costruire una carriera, dal momento che l’azienda offre una serie di benefit al momento dell’assunzione:

corso di formazione gratuito per equipaggi di cabina;

compenso giornaliero durante la formazione;

contratto garantito al completamento del corso di formazione, con possibilità di permanenza;

viaggi per il personale illimitati e altamente scontati;

turni flessibili di 5 giorni di lavoro e 3 giorni di riposo per il personale;

conoscenza di nuove culture e città con i colleghi durante i giorni liberi;

opportunità di avanzamento di carriera

Per candidarsi come personale di bordo in Ryanair è necessario registrarsi al recruiting day collegandosi a questa pagina e scegliendo la città di proprio interesse. Una volta selezionato l’annuncio di riferimento basterà selezionare la voce “apply” e registrarsi inserendo i propri dati e allegando il curriculum vitae.