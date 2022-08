Da Londra a Roma per una fuga d'amore, ma lei scappa con i soldi

Sperava di diventare presto marito e di sposare la sua amata, che tuttavia non sembrava conoscere da molto tempo. A riportare la notizia è il Messaggero. Quello che sembrava essere un colpo di fulmine a ciel sereno, destinato a una storia da fiaba, è finito come un romanzo thriller: lei è scappata con i soldi, prima del viaggio da sogno che le era stato promesso.

Dalla GB a Roma per una fuga d’amore: ma lei scappa con i soldi

Una coppia della Gran Bretagna aveva scelto Roma come meta d’amore e proprio per queste vacanze estive. Si erano conosciuti in un locale di Londra e lui 40enne e lei sua coetanea avevano deciso già tutto: un viaggio d’amore in Italia, senza avvisare amici, né parenti.

Tuttavia, all’aeroporto londinese di Heathrow, lui ha preferito giustamente andare al bagno prima del lungo viaggio in aereo. L’occasione è stata propizia per la quasi neo mogliettina, che ha preso letteralmente il malloppo per darsi alla fuga. Infatti, l’uomo aveva deciso di portare con sé circa 5mila sterline (poco più di 5mila euro) per affrontare il viaggio nella Capitale italiana.

Certo, non si tratta di una cifra particolarmente allettante per prendere e crearsi una nuova vita, sta di fatto che della futura sposina non v’è rimasta traccia. Disperato e ferito nell’orgoglio, l’uomo ha allertato le forze dell’Ordine per cercare la donna, sparita nel nulla. Se ne sarà andata con i soldi? Sarà stata in combutta con un amante? Truffatrice seriale? Soltanto scomparsa? O magari ci ha ripensato proprio prima della partenza, e le 5mila sterline le hanno dato la spintarella finale? Possibile che abbia approfittato del denaro per prendere un volo altrove e godersi le vacanze a sbafo.

Non lo sapremo mai probabilmente, a meno che le forze dell’Ordine non riescano a rintracciarla. Una cosa è certa: non era un colpo di fulmine. Almeno, non per lei.