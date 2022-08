Il Brasiliano, noto influencer di Roma (Pietralata) è stato drogato e derubato in un locale di Formentera. Attraverso delle stories Instagram, Minocci ha raccontato la vicenda.

Le parole di Massimiliano Minnocci alias “Il Brasiliano” su Instagram

Ero in uno dei locali più noti di Es Pujols, non dirò mai qual è. Mi ricordo soltanto che sono entrato e mi hanno offerto da bere, erano le 3.30, le 4. Fortunatamente non avevo niente perché arrivavo direttamente dal mare. Avevo il mio borsello, lo porto sempre con me, ma non avevo né l’orologio né le catenine.

Penso mi abbiano messo qualcosa nel bicchiere, tipo droga dello stupro. Lì per lì non ho detto niente, non me la sono sentita di scrivere nulla su Instagram. Ho fatto uno stato su WhatsApp tra i miei contatti e ho chiesto aiuto perché ero rimasto in bianco, e alcune persone mi hanno aiutato, le devo ringraziare. Non bevete nulla che non esca dal vostro bicchiere, sono cose che non dovrebbero esistere