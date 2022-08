Eurospin cerca personale: posizioni aperte anche a Roma e Velletri

Come viene riportato da Circuito Lavoro, ci sono buone notizie per chi è alla ricerca di un nuovo impiego nella GDO: ad agosto Eurospin ha aperto la selezione di diverse figure sia per la sede centrale che per i punti vendita. Le opportunità di carriera nella nota azienda italiana della grande distribuzione organizzata non mancano, dal momento che il gruppo Eurospin ha avuto una forte crescita negli anni e ha sviluppato un fatturato superiore ai 6 miliardi di euro, con oltre 11 milioni di clienti e un capitale umano di oltre 15.000 persone. Ecco allora le posizioni aperte, le opportunità di crescita professionale e la procedura per candidarsi e lavorare in Eurospin.

Le posizioni aperte per lavorare in Eurospin

Le posizioni aperte in Eurospin sono diverse e riguardano i profili più specialistici, che verranno impiegati nella sede centrale e gli addetti vendita, che invece verranno inseriti nel personale dei negozi sparsi su tutto il territorio italiano. L’addetto vendita si occupa di tutte le attività operative necessarie per un’efficace gestione del punto vendita, come:

assistenza alla clientela;

operazioni di cassa;

sistemazione della merce sugli scaffali;

corretta tenuta del layout merceologico.

Oltre alle posizioni come addetti vendita sono aperti anche ruoli come: manutentore, impiegato segreteria commerciale, capo settore, espansionista, junior progettista e tanti altri. Tutte le posizioni aperte per le sedi di Eurospin sono consultabili collegandosi a questa pagina, mentre per conoscere tutti i profili ricercati nei negozi è possibile collegarsi a questa sezione.

I requisiti per lavorare in Eurospin

Per lavorare in Eurospin come addetti vendita, oltre ad una forte passione per la GDO vengono richiesti alcuni requisiti, quali:

affidabilità;

massima serietà;

approccio positivo al cliente;

concretezza;

flessibilità;

capacità di adattamento;

capacità comunicative e relazionali;

capacità di lavorare in team;

disponibilità a lavorare su turni e festivi;

residenza nelle zone limitrofe al punto vendita;

essere automuniti.

Per le altre posizioni in sede, i requisiti variano sulla base del ruolo per cui si candida. Generalmente viene richiesta la laurea ed una esperienza pregressa nel ruolo preferibilmente in contesti di GDO, oltre ad una buona capacità di organizzazione, problem solving e analitica.

Come candidarsi

Per chi desidera lavorare in Eurospin candidarsi è semplice. Basta collegarsi al sito aziendale e scegliere le posizioni di proprio interesse (se in sede o presso i punti vendita). Sarà necessario poi selezionare il ruolo per cui ci si intende candidare e registrarsi inserendo i propri dati e il curriculum vitae aggiornato.