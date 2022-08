Weekend di controlli predisposti dalla Questura di Roma, in occasione della festività del Ferragosto, nei luoghi interessati dalla Movida romana, dal centro della capitale al litorale.

I controlli della Polizia di Stato

Oltre al personale dei diversi Distretti e commissariati, coinvolti per competenza territoriale, hanno partecipato unità del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico intervenuto con volanti, uomini della Divisione Amministrativa della Questura di Roma, Squadra cinofili e Squadra Fluviale, della Polizia Stradale, squadre del Reparto Mobile, nonché personale dell’Arma dei Carabinieri, dei diversi Comandi della Polizia Locale e pattuglie della Guardia di Finanza.

Nello specifico, sono stati effettuati serrati e mirati controlli nel centro di Roma, nei quartieri Ponte Milvio, Campo de’ Fiori, San Lorenzo, Trastevere e Pigneto dove ci sono state circa 500 persone controllate, di cui 1 sanzionata amministrativamente per uso di sostanze stupefacenti, 60 veicoli e 50 sanzioni per le violazioni al codice della strada, infine sottoposti a verifica 82 esercizi commerciali, di cui 5 sanzionati amministrativamente.

Per quanto concerne il litorale laziale, gli agenti della Polizia di Stato del X Distretto “Lido di Roma”, dei commissariati di Civitavecchia, Fiumicino e Anzio Nettuno, anche qui coadiuvati da personale dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, nell’ambito dei rispettivi luoghi coinvolti dalla ‘Movida’, hanno intensificato i propri servizi controllando circa 500 persone, circa 300 veicoli e 21 esercizi commerciali, 4 dei quali sono stati sanzionati amministrativamente; 1 persona è stata arrestata dagli agenti del commissariato Fiumicino per detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti.

Analoghi servizi di controllo sono stati predisposti anche per la giornata di domani, per assicurare un Ferragosto in sicurezza.