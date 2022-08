A1, incidente tra Anagni e Colleferro: traffico in tilt

Si segnalano code sulla A1 nel tratto comrpeso tra Anagni e Colleferro a causa di un incidente avvenuto poco fa, nella mattina del 14 agosto 2022.

A1, incidente tra Anagni e Colleferro

Come riportato da Astral Infomobilità, ci sono code in direzione Roma, nel tratto autostradale compreso tra Anagni e Colleferro: risulta coinvolta un’auto in terza corsia. Al momento, non sono state rese note la dinamica e l’entità del sinistro. Si raccomanda di procedere sempre con cautela. Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio