Piero Angela e quella straordinaria visita a Nemi. Il Sindaco: “Benefattore di sapienza e cultura”

La nota del comune di Nemi

Apprendo con grande tristezza nel cuore della morte del neo concittadino onorario di Nemi Piero Angela.

Porgo a nome dell’Amministrazione Comunale e di tutta la cittadinanza, le più sentite condoglianze alla moglie e al figlio Alberto.

Ringrazio Piero Angela per la collaborazione che era iniziata per promuove e Nemi e le sue ricchezze storiche ed archeologiche, ad iniziare dalla ricostruzione di una delle due navi romane dell’imperatore Caligola, in scala 1:1.

Passerà alla storia come il più grande divulgazione scientifico dei nostri nostri tempi, un benefattore della sapienza e della cultura per tutta la nostra nazione.

Il video