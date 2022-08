Brutto incidente a Cassino: coniugi investiti, interviene l’eliambulanza

Brutto incidente a Cassino, intorno alle 12:00 di oggi, 12 agosto 2022: una coppia di anziani è stata investita da un’auto.

Cassino, coniugi investiti: atterra l’eliambulanza

Stando alle prime testimonianze, la coppia sarebbe stata investita mentre attraversava la strada in via Marconi e il conducente dell’auto si sarebbe fermato a prestare soccorso. Sul posto sono giunti le Forze dell’Ordine, per tutti i rilievi del caso, e il personale sanitario del 118, che ha provveduto a stabilizzare la coppia.

La donna è stata poi elitrasportata in un ospedale di Roma a causa delle ferite riportate.

Foto di repertorio