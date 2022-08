Roma, illegalità nei campi nomadi. SULPL: “La Polizia Locale torni alle sue competenze”

Roma, illegalità nei campi nomadi. Milani (SULPL): “La polizia locale di Roma Capitale torni alle sue competenze”. Il Sindacato Autonomo Lavoratori Polizia Locale fa riferimento ad un episodio avvenuto nei giorni scorsi. Protagonisti tre turisti, che hanno ritrovato la propria auto in sosta con un finestrino rotto, scoprendo quindi di essere stati derubati. Grazie al rilevamente satellitare degli apparecchi elettronici, sono riusciti a rintracciare i malvimenti, all’interno del campo nomadi di via Candoni, in zona Magliana.

I turisti avrebbero però riferito di aver contattato le Forze dell’Ordine, che però non avrebbero agito all’interno del campo per “motivi di ordine pubblico”.

Il comunicato stampa

Ancora un grave episodio di illegalità nei campi nomadi della capitale, che ha visto una squadra di cricket statunitense dover addirittura pagare un riscatto, per rientrare in possesso delle proprie attrezzature a causa del mancato intervento della Polizia.

Sul tema è intervenuto il Segretario Romano Aggiunto del SULPL (Sindacato Autonomo Lavoratori Polizia Locale) Marco Milani che così ha commentato la vicenda: “Come denunciamo da tempo, è in atto una destrutturazione del Corpo che va da una spaventosa carenza della pianta organica e passando per l soppressione di gruppi eccellenza, come nel caso del Pronto Intervento Centro Storico, arriva a distogliere gruppi speciali dalle loro reali competenze.

Il controllo periodico e certosino, circa gli effettivi dimoranti all’interno dei campi, le verifiche sul loro rispetto del patto di legalità con Roma Capitale è qualcosa a cui il Corpo avrà aver abdicato. Basti pensare che il Gruppo Sicurezza Pubblica Emergenziale, nato con questi scopi e distintosi per oltre un decennio nella prevenzione e repressione dei reati inerenti i campi, viene ora maggiormente impiegato nel rincorrere venditori d’acqua presso il centro storico e comminare loro contravvenzioni che nessuno pagherà poiché nullatenente.

Chiediamo al Sindaco Gualtieri di non permettere che il Corpo abdichi alle proprie competenze, sia l’immagine dello stesso, si per risparmiare Roma Capitale pessime figure internazionali, in specie in previsione del prossimo Giubileo”, conclude il sindacalista.

