Segnalato un brutto incidente stradale in piena Ciociaria. Sull’autostrada A1, per motivi ancora da appurare, il traffico risulta essere congestionato dalla tarda mattinata di oggi, giovedì 11 agosto 2022 e nel primo pomeriggio. Il sinistro è avvenuto tra Frosinone e Ceprano.

Autostrada A1, incidente tra Frosinone e Ceprano: lunghe code oggi in Ciociaria

Sul posto si sono recate le forze dell’Ordine per eseguire i rilievi di rito e il personale addetto alla rimozione dei detriti, oltre che alla gestione dell’emergenza viabilità e del traffico. Ancora non si conoscono le dinamiche, che presumibilmente verranno chiarite in seguito agli accertamenti. Potrebbero seguire aggiornamenti in merito alla situazione legata alla viabilità e soprattutto qualora dovessero esserci informazioni su eventuali persone rimaste ferite.

Intanto, preghiamo gli automobilisti di prestare la massima attenzione. Ricordiamo dunque che tra Frosinone e Ceprano è segnalato traffico momentaneamente in tilt per incidente oggi.