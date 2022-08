Un medico di soli 36 anni è morto in Sardegna. Il giovane, nato a Roma, è deceduto dopo un’immersione in apnea, da cui non è più risalito. Il ragazzo era appassionato di questo tipo di immersioni e si trovava nell’isola non in vacanza, bensì era proprio lì che lavorava. L’uomo era infatti residente a Palau, e si era recato in una spiaggia nella zona limitrofa di Porto Pollo. Il 36enne lavorava in Sardegna come guardia medica.

Sardegna, morto un giovane medico romano dopo un’immersione in apnea

L’uomo è morto mentre si trovava in mare, nelle vicinanze della spiaggia di Porto Pollo. Il tragico episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, 10 agosto 2022. Il medico era andato in spiaggia per rilassarsi e fare un’immersione in apnea. Tuttavia, non vedendolo più risalire, i bagnanti, tra cui alcuni suoi amici, hanno dato l’allarme.

Possibile l’ipotesi del malore, ma soltanto gli accertamenti spiegheranno quali sono state le motivazioni del tragico decesso.