Milano d’estate, tante idee per chi resta in città

Un’estate a tutta forza fra musica, sport acquatici, un tuffo in piscina, cinema all’aperto, cultura e un giro ai Navigli

Milano offre una miriade di spunti per passare l’estate se si resta in città, o si sceglie di visitarla per turismo, valutando che, senza la calca invernale, se ne può godere con più tranquillità.

Per chi arriva da fuori, è facile raggiungere la città meneghina approfittando di un mezzo di trasporto come il treno, perfetto per arrivare direttamente in centro e iniziare la visita. Raccogliete informazioni su https://www.italotreno.it/it/destinazioni-orari/treni-milano-roma e potrete garantirvi ottimi spunti e un mare di offerte, sconti e promozioni, scegliendo di viaggiare risparmiando.

D’estate Milano non chiude per ferie, scopriamo che cosa si può fare

Accertato che Milano non si ferma neppure d’estate, conviene scoprire come passare il tempo fra un tuffo in piscina, un giro in bici sui Navigli nel tardo pomeriggio quando la calura va scemando, godere di un film comodamente seduti in un cinema all’aperto, sfruttare i polmoni verdi, rifugiandosi in un giardino o in un parco.

Piscina, spiaggia e sport acquatici

Chi desidera rinfrescarsi può scegliere di passare qualche ora in piscina. A Milano sono presenti un buon numero di strutture per grandi e piccini, autentici centri balneari, dove rilassarsi al sole e fare un tuffo refrigerante anche dopo il lavoro o nel weekend.

Il luogo perfetto dove praticare sport acquatici, come canoa, vela, canottaggio o dedicarsi alla pesca sportiva, fare un tuffo in piscina, godere di un parco, il tutto a soli 8 chilometri dal centro città, è l’Idroscalo. Chi ama l’acqua, le spiagge attrezzate, fare yoga, potersi muovere su un percorso fitness, considerare di avere a disposizione spazi gioco per i più piccoli, troverà tutto ciò di cui ha bisogno. Con vista lago possibile sfruttare i semplici punti ristoro, o i ristoranti. Chi propende per un giro in mountain bike, o una passeggiata sui roller dirotterà l’attenzione sull’isola delle rose, soffermandosi al fresco dell’area boschiva, o valutando una visita al Parco dell’Arte.

Con AriAnteo sino al 18 settembre torna il festival del cinema all’aperto

Giunto quest’anno alla 33ma edizione AriAnteo, è il festival del cinema all’aperto di Milano. Si può presenziare a proiezioni ed eventi nelle storiche sedi di Palazzo Reale e del Chiostro dell’Incoronata.

Un’estate in musica

A Milano quest’estate non mancano i concerti all’aperto. Si parte con la proposta musicale del calendario agostano dell’Estate Sforzesca, per passare ai ‘live’ e alle serate offerte dai tanti locali cittadini, dove ci si può divertire anche ballando.

Immancabile la proposta di un festival musicale di pregio nell’area del Carroponte, con gli anni diventato un autentico punto di riferimento.

Mostre e cultura per tutti i gusti

Chi resta in città d’estate può sfruttare l’apertura di luoghi di pregio quali Palazzo Reale, il Castello Sforzesco e il Museo del Novecento, dove ci si può attardare per ripararsi dal caldo afoso della città e godere di proposte d’arte contemporanea, scultura, fotografia, pittura e tanto altro ancora.

Il Castello Sforzesco resta aperto anche per ospitare il grande festival dell’Estate Sforzesca, in scena sino al 10 settembre, grazie al ricco succedersi di eventi dagli spettacoli teatrali alle rappresentazioni di danza, e poi ancora spazio alla comicità e ai concerti sul palco del Cortile delle Armi della splendida fortezza meneghina.

L’estate in città ai Navigli

Desiderando intrattenersi in uno spazio più fresco ci si può spostare verso la zona dei Navigli, dove fare un giro in battello, a piedi o in bici a spasso fra i tanti itinerari disponibili per conoscere più da vicino l’hinterland.

Sui canali si affacciano una miriade di locali, dove gustare un ottimo gelato o un aperitivo, corredato di tanti stuzzichini. Spingendosi verso le vie laterali al Naviglio Grande è possibile scoprire cortili e case a ringhiera, che ricordano la Milano più antica, dove sono ancora in attività laboratori di artisti, pittori e artigiani.