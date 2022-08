Roma, Torre Angela. Bambino investito da suv: è grave

Ancora non sono chiare le dinamiche di quanto avvenuto nella zona di via Casilina, a Roma, oggi. Nella tardissima mattinata del 10 agosto 2022, un bambino di circa 11 anni è stato investito da un suv nel quartiere di Torre Angela. Speranze appese a un filo, poiché le condizioni del piccolo sarebbero ritenute gravi. Il conducente, dopo aver messo sotto il piccolo, è poi finito con la sua vettura contro un semaforo. Un tragico incidente, quello che si è consumato poco fa nella Capitale.

Bambino in codice rosso

Il bambino si trova in codice rosso. Il sinistro è avvenuto in via del Torraccio di Torrenova, proprio all’altezza dell’intersezione con via Casilina, nel versante romano. Sul posto sono giunti i soccorsi e le forze dell’Ordine, per eseguire i rilievi rituali. Il piccolo, originario di un paese della provincia di Roma, è stato trasportato all’ospedale Bambino Gesù. Sono subito apparse gravi le sue condizioni.

Ferito anche il conducente, un uomo sulla 50ina, trasportato nel vicino Policlinico Casilino. Si sottoporrà agli esami per verificare che non fosse alla guida in stato di alterazione dovuta ad alcol e/o droghe. Inoltre, nella zona si è anche recato il personale incaricato alla rimozione dei detriti e al ripristino del semaforo. La Polizia Locale di Tor Bella Monaca si è anche occupata della gestione del traffico.

Speriamo che il bambino ce la faccia, facciamo tutti il tifo per lui. Potrebbero seguire aggiornamenti, speriamo positivi, in merito alle sue condizioni, ma anche alla dinamica dei fatti e sugli esiti degli accertamenti tossicologici e alcolimetrici nei confronti del 51enne, che ha causato l’incidente stradale.

