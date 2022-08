Roma, centro storico. Sequestrati oltre 300 articoli contraffatti

Lotta alla contraffazione, oltre 300 articoli con marchi falsi sequestrati dalla Polizia Locale in poche ore nelle vie del Centro Storico. Più di 2mila controlli nell’ultima settimana.



Sono oltre 300 gli articoli contraffatti posti sotto sequestro in queste ultime ore dalla Polizia Locale, nell’ambito dei controlli mirati a contrastare i fenomeni legati alla contraffazione e all’abusivismo commerciale. Particolare attenzione ai luoghi a maggiore concentrazione turistica: da piazza di Spagna alle vie circostanti fontana di Trevi, da piazza Navona al Colosseo gli agenti hanno eseguito il sequestro penale di centinaia di borse e accessori di abbigliamento con marchi falsi, venduti illegalmente.

Nell’ultima settimana sono stati più di 2mila i controlli svolti dalle pattuglie, che hanno portato al sequestro di oltre 1500 prodotti.

Diversi i casi in cui è scattata anche la misura del Daspo Urbano. Un’attività che proseguirà non solo con il fine di prevenire e reprimere gli abusi, ma anche per tutelare i consumatori e coloro che operano nel commercio rispettando le regole.

Foto di repertorio